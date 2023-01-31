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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da kadın girişimciler kooperatifçilik hakkında bilgilendirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri kadınlara kooperatifçilik hakkında bilgi verdi.

Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Lüleburgaz'da kadın kooperatif sayısının güzel bir noktaya geldiğini söyledi.

Kadınların iş hayatında daha etkin rol alması için çalıştıklarını ifade eden Dinç, bu nedenle zaman zaman eğitimler ve toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

- Kardeş şehir protokolü imzalandı

Lüleburgaz Belediyesi ile Bulgaristan'ın Haskovo Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Yıldızlar Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda düzenlenen törende, özellikle iklim değişikliği, çevre sorunları, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili Haskovo Belediyesi ile güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Komşu iki ülke bağlarının güçlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Balkan coğrafyasında geleceğe emin adımlarla yürümek üzere bir arada olmaktan çok

büyük mutluluk duyuyoruz. Dostluk, barış ve kardeşlik ilişkilerini geliştireceğimize

inanıyorum." dedi.

Haskovo Belediye Başkanı Stanislav Dechev de imzalanan protokolün çok önemli olduğunu bildirdi.

Bugün resmi olarak dostluğun ilan edildiğini anlatan Dechev, "Spor, eğitim ve kültürel alanda ortak projeler için artık birçok fikrimiz bulunuyor. Lüleburgaz ile Haskovo vatandaşlarının yardımıyla bu projelerimizi geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gerenli ile Dechev protokolü imzaladı.





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