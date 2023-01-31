Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla süren yağış, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Zaman zaman kent merkezine de kar yağıyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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