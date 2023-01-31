Kırklareli'nde jandarma bir haftada 123 düzensiz göçmen yakaladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma bir haftada, yasa dışı yollarla yurda giren 123 düzensiz göçmeni yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Ocak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 123 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bu suçta kullanılan bir araca da el konuldu.