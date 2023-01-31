Kırklareli'nde ormanda doğum yapan ineğin buzağısına "Mucize" adı verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda yeni doğmuş halde bulunan buzağıya "Mucize" adı konuldu.

Sadiye Ürkmez'e ait ağıla götürülen inek ve buzağı, veteriner kontrolünden geçirildi.

Buzağıya sahibi tarafından "Mucize" adı verildi.

İneği bulan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Faruk Candemir, buzağıya biberonla süt verdi.

Ürkmez, AA muhabirine, ormanda kaybolan gebe ineğini jandarmanın bulduğunu belirtti.

Buzağı gördüğünde çok sevindiğini belirten Ürkmez, "Allah devletimizden jandarmamızdan razı olsun." dedi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde dün bir gebe ineğin kaybolduğu ihbarını değerlendirerek, bölgede arama çalışması başlatmış, ekipler yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda ineği ormanlık alanda buzağılamış halde bulmuştu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Twitter hesabından jandarma personelinin buzağıyı severken çekilen fotoğrafı ile "Jandarmamız vatandaşımızın kaybolduğu için gelmediğini zannettiği ineğini yeni doğmuş buzağısıyla birlikte buldu. Çok şükür yavrumuzu soğuk havada bırakmadık." paylaşımında bulunmuştu.





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