Kırklareli'nde 8 bin 352 öğrenciye "ücretsiz yemek" verilecek

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında, il genelinde haftanın beş günü 8 bin 352 öğrenciye "ücretsiz yemek" verileceğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde il ve ilçe okul yöneticileriyle bir araya gelen Vali Ekici, birinci yarıyılda günlük 4 bin 204 öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini, ikinci yarıyılın başlayacağı 6 Şubat itibarıyla bu sayının 8 bin 352'ye yükseltileceğini belirtti.

Ekici, yemeklerin okullarda en kaliteli şekilde hazırlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yemeklerin çocuklarımızın masasına güzel bir şekilde ulaştırılması bizlerin en büyük mutluluğu olacaktır. Yemek deyip geçmeyelim, bu yemekler çocuklarımızın beslenmesine destek olurken, eğitimde daha başarılı olmasını da sağlayacaktır. En güzel en iyi yemekleri çocuklarımızın önlerine koyup onların eğitimlerini ve öğrenimdeki başarılarını destekleyelim istiyorum."

Ekici, bu konudaki hazırlıkların 6 Şubat'a kadar tamamlanması talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da okullarda sürdürülen çalışmaları anlattı.

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