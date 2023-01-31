Kırklareli'nde cemevinden kombi ve şamdan çalan 2 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'nden kombi ve şamdan çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cemevinden 2 kombi ile 13 şamdanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlılar S.C. ve N.C. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada kombiler ele geçirildi.



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