KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Habitat Derneğince yürütülen "Kontrol Bende Projesi" çalışmaları sürüyor.
Proje kapsamında "Ebeveynlerin Dijital Dünyada Çocuklarla İletişim Kurma İpuçları" eğitimi düzenlendi.
Eğitim, Işı Tarcan ve Gülendam Berktaş tarafından "ebeveynler için çevrim içi güvenlik, dijital hukuk ve siber zorbalık" konuları hakkında bilgi verildi.
Eğitime İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Okay Kaşıkeman, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Gülay Sarıçam ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Özlem Arıkök de katıldı.
- "Uyuyan Güzel" tiyatro oyunu sahnelendi
Pınarhisar ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik Uyuyan Güzel tiyatro oyunu sahnelendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar'ın sanatla güzel olduğunu belirtti.
Kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Talay, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.