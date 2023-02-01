Kırklareli'nde tartıştıkları kişiyi evinde yaralayan 2 zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişiyi bıçak ve tabancayla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan M.E.D. ile evine gelen E.C. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.E.D'yi bıçak ve tabancayla yaralayan 2 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C. ve E.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı M.E.D'nin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, M.E.D'nin otomobilinde yapılan aramada 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi.









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