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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde Millet Bahçesi yapımı devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi alanında incelemede bulunup, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yaptığı açıklamada, 22 dönüm arazi üzerine inşa edilecek Millet Bahçesi'nde çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti.

Millet Bahçesi'nde vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ince ayrıntıların düşünüldüğünü ifade eden Talay, "İçerisinde yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları, 11 bin 500 metrekare yeşil alan, millet kıraathanesi, biyolojik gölet, basketbol ve futbol sahası, sokak sporu ve çocuk oyun alanları, konser alanı, çim amfi alanı, kütüphane, teras, kafe, sergi salonları yer alacak. Birçok zengin içeriğiyle mayıs ayında açılışını planladığımız Pınarhisar Belediyesi Millet Bahçesi ilçemize hayırlı olsun."

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Hasbuğa ve Düzova, Lüleburgaz ilçesinin Emirali köyleri ile ilçeye bağlı Dere, Karşıyaka, Gündoğdu ve Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Hürriyet Mahallesi'ne 2 Şubat Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa ve Düzova köyü ile Hürriyet mahallesinde 09.00-18.00, Emirali köyü ile Dere, Karşıyaka, Gündoğdu mahallelerinde 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

- Alt yapı çalışmaları

Pınarhisar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden içme suyu, yağmur suyu ve doğal gaz çalışmasının yapıldığı alanları gezdi.

İlçenin alt yapısını yeni baştan inşa ettiklerini ifade eden Talay, ekiplerin hızla çalışmalarda sona yaklaştığını söyledi.

İçme suyu çalışmalarının yüzde 96, yağmur suyunun yüzde 99, doğal gazın ise yüzde 90 seviyesine ulaştığını aktaran Talay, kanalizasyon ana ve kolektör hatlarının tamamlandığını bildirdi.

Talay, en kısa sürede tüm alt yapıyı tamamlayacaklarını kaydetti.

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