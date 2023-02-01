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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

Ekici, beraberindeki Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ekici, sağlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- Sahipsiz hayvanlara mama desteği

Lüleburgaz Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara mama desteği verildi.

Belediye ekipleri, ilçede oluşturulan beslenme odaklarına su ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmede zorluk yaşayan sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Her canlının yaşam hakkının olduğu aktarılan açıklamada, sokak hayvanlarının hiçbir zaman unutulmadığı kaydedildi.

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