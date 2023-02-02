Lüleburgaz'da öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri başlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çocuklara yönelik yarı yıl tatili etkinlikleri başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesince kültür ve sanat çalışmaları kapsamında yapılan etkinliklerde öğrenciler ahşap boyama, ahşap baskı, akıl oyunları, ebru, mandala ile kil ve seramik yaptı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde Belediye Başkanı Murat Gerenli ile başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Kemal Pektaş da öğrencilere eşlik etti.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin tatil sürecinin son günlerini eğlenerek geçirmesi için etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Etkinliklerde öğrencilerin bir yandan öğrenirken, diğer yandan da eğlendiğini ifade eden Gerenli, çocukların bir gülüşünün dünyaya bedel olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Gerenli ile beraberindeki çocuklar, Kerim Budak Çal Salonu'nda kukla gösterisini izledi.

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