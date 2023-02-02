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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında ilçe yollarının karla kapanmasını ve buzlanmayı önlemek amacıyla araç filolarına karla mücadele aracı kazandırdıklarını belirtti.

Karla mücadelede daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Özalp, şunları kaydetti:

"İlçemiz içinde, köylerimizde ve çevremizde kardan kapanan yolları açmak için daha etkin mücadele edeceğiz. Önceki yıllarda kar etkili olduğu zaman yolların ve sokakların açılmasında sıkıntılar yaşanıyordu. Bundan sonra inşallah böyle sıkıntılar yaşanmayacak. Aracımızın ilçemize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Düzova ve Hasbuğa köyleri ile Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Hürriyet Mahallesi'ne 3 Şubat Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların söz konusu saatlerde tedbir almaları istendi.

- Okul müdürleri toplantısı yapıldı

Vize ilçesinde okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yılı eğitim programı görüşüldü.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri ile yürütülen projeler değerlendirildi.

Akdemir, konuşmasında, ikinci yarıyıla en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Öğrencilerin başarılı şekilde geleceğe hazırlanması için çalıştıklarını ifade eden Akdemir, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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