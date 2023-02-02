"Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi" başvuruları devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi" başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerinin devam ettiğini belirtti.

Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi başvurularının 10 Mart'ta sona ereceğini aktaran Aksoy, gerekli şartları sağlayan balıkçılara, gemilerinin boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacağını ifade etti.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçıların tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Desteklemeler tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. Balıkçı gemilerimizin boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olanlara 3 bin 500, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemilerine de 6 bin lira ödenecek. Balıkçı gemisinin sahibi veya ortağı olan kadınlara desteklemeye başvurduğu tarihte sahiplik veya ortaklığın devam ediyor olması ve şahsı veya ortakları adına desteklemeye bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına ödenecek birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecek. Tüm balıkçılarımızı desteklemeden yararlanmaya davet ediyorum."

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