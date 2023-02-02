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Trakya'dan ocakta 157 milyon 365 bin dolarlık ihracat yapıldı

AA

Trakya'dan ocakta 157 milyon 365 bin dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da 2023'ün ilk ayında 157 milyon 365 bin 48 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın ocak ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 28 milyon 745 bin 52 dolar arttı. 3 ilden yılın ilk ayında 157 milyon 365 bin 48 dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yıl ocak ayında söz konusu üç ilden 128 milyon 619 bin 96 dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.

Trakya'da ihracatını en çok arttıran il, Türkiye'nin sanayi merkezlerinden olma yolunda ilerleyen Tekirdağ olarak kayıtlara geçti. Edirne'de ise düşüş yaşandı.

Tekirdağ'da 2022 yılı ocak ayında ihracat 110 milyon 909 bin 63 dolar iken bu yılın ilk ayında 136 milyon 805 bin 57 dolara yükseldi.

Kırklareli'nde de geçen yılın aynı dönemine göre ihracat 3 milyon 242 bin 31 dolar artış gösterek,15 milyon 139 bin 16 dolara ulaştı.

Edirne'den yapılan dış satım ise bu yılın ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin 73 dolar düşerek, 5 milyon 430 bin 75 dolara geriledi.

Tekirdağ'da sektörel bazda yapılan ihracatlarda 25 milyon 39 bin 96 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ön plana çıkarken, ikinci sektör 21 milyon 342 bin 69 dolarla elektrik ve elektronik, üçüncü sektör ise 20 milyon 146 bin 21 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Kırklareli'nde 6 milyon 790 bin 74 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu, 4 milyon 283 bin 1 dolarla tekstil ve hammaddeleri, 1 milyon 176 bin 80 dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Geçen yılın ocak ayına göre bu yıl ihracatında düşüş yaşanan Edirne'de ise ilk sırada 1 milyon 324 bin 47 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı.

Ülkeler bazında da Tekirdağ'dan en çok ihracat 32 milyon 129 bin 83 dolarla Almanya'ya, Kırklareli'nden 2 milyon 167 bin 52 dolarla İtalya'ya, Edirne'den de 1 milyon 590 bin 8 dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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