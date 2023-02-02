En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar başkanlığında Akarca köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntıları dinlendi.

Beypınar, burada yaptığı konuşmada, halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Beypınar, her sorun için çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

- Bağlama kursu açılacak

Kırklareli'nde bağlama kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, bağlama kursu kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 6 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirilen açıklamada, eğitimlerin Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda verileceği kaydedildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitimi Merkezine müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.