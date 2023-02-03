Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, inşası devam eden Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Vali Ekici, beraberinde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Millet Bahçesi alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yıl içerisinde tamamlanması planlanan Kırklareli Millet Bahçesi'nde çalışmaların hızla yürütüldüğünü ifade eden Ekici, proje tamamlandığında Kırklareli'ne güzel bir yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

Millet Bahçesi'nin yaklaşık 55 bin metrekareden oluştuğunu anımsatan Ekici, içerisinde bisiklet yolu, koşu yolu, kaykay pisti, festival alanı, açık hava sineması, ateşsiz piknik alanı, dinlenme oturma alanları, çocuk oyun alanları, kültür fizik alanları, kamelyalar, kuru havuz ve ticari ünitelerin olacağını kaydetti.

Millet Bahçesi alanında bulunan gar binası restorasyonunda da sona gelindiğini aktaran Ekici, Millet Bahçesi ve gar binasını en kısa sürede vatandaşların hizmetine açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ekici, ardından restore edilen gar binasını gezdi.

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