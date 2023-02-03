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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kamu hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kurum müdürleri, ilçe ve belde belediye yetkilileri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirilerek, 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini makamında kabul etti.

Ekici, ziyarette, 1984 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askeri gemide meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Oktay Yatkın'ın ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ailenin istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletinin bir emaneti olduğunu belirtti.

Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

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