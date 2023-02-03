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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırklareli Kadın Kolları Şubesince yürütülen "Kış Projesi" kapsamında, Sungurbey Eğitim Merkezi'nde ihtiyaç sahibi 35 çocuğa mont verildi.

Programa, Kırklareli Müftülüğü şube müdürleri Abdullah Mangır ve Bayram Ali Yaşar da katıldı.

- Açıköğretim ortaokul ve lise kayıtları başlıyor

Kırklareli'nde açıköğretim ortaokul ve lise sınav kayıtları başlıyor.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, ikinci dönem açıköğretim ortaokul ve lise sınav kayıtlarının 6 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kayıtların 17 Şubat tarihine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, kayıt olmak isteyen vatandaşların merkeze müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

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