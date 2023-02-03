Kırklareli'nde jandarma ocak ayında 243 suç olayını aydınlattı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde bir ayda 244 olay meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ocak tarihlerinde 54 kişiye karşı, 28 mal varlığına karşı, 25 topluma karşı, 6 millete ve devlete karşı, 116 takibi gereken suçlar, 15 kabahat olmak üzere 244 olay meydana geldi.

Bu olaylardan 243'ü aydınlatıldı, bir olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Suça karıştığı tespit edilen 156 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, huzur ve güven uygulamalarında aranma kaydı bulunan 157 şüpheliyi yakaladı.

Suçların aydınlatılmasında başarı elde edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Ayrıca 2023 yılının ilk ayında yapay zeka yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 15 hırsızlık olayının 14'ü çözüldü. Alınan tedbirler neticesinde evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 25 azalma sağlanmıştır."









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