Lüleburgaz'da okul müdürü evinde ölü bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde okul müdürü evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Ortaokulu Müdürü Adem Coşkun'dan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sevgi Mahallesi Selami Şaşmaz Caddesi'nde yaşadığı daireye giren ekipler Coşkun'un hareketsiz yattığını fark etti.

Sağlık ekipleri Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Coşkun'un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Coşkun'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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