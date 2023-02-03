Kırklareli'nde 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA

Kırklareli'nde 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurt dışından Türkiye'ye getirilen 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek Kırklareli'ne gelen bir otomobilde "Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun" kapsamında arama yaptı.

Aramada, 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobildeki 3 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışması
YEREL HABERLER Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışması
Lüleburgaz'da okul müdürü evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde jandarma ocak ayında 243 suç olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma ocak ayında 243 suç olayını ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Trakya'dan ocakta 157 milyon 365 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'dan ocakta 157 milyon 365 bin dolarlık ihracat ...
Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası
"Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi" başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER "Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi" başvuruları ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri başlatıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da öğrenciler için yarıyıl tatili ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yakalanan hırsızlık şüphelisi ...
Kırklareli'nde tartıştıkları kişiyi evinde yaralayan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tartıştıkları kişiyi evinde yaralayan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.