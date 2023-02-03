Kırklareli'nde 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurt dışından Türkiye'ye getirilen 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek Kırklareli'ne gelen bir otomobilde "Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun" kapsamında arama yaptı.
Aramada, 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Otomobildeki 3 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem başlatıldı.