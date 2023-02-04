Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,27 arttı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın ocak ayına göre yüzde 27,27 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 Ocak ayında 15 milyon 129 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

2022 yılında 172 milyon 3 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, 2023 yılında bu rakamın artması için çalıştıklarını kaydetti.

İhraç edilen ürünler olarak ilk sıralarda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi ürünlerin olduğunu aktaran Ilık, "Ocak ayında ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Angola, ABD,

Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Romanya ve Almanya gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.