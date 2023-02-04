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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekici'nin ziyarette kentte devam eden projeler hakkında Kirişçi'ye bilgi verdi.

Ziyarette, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de yer aldı.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Karakaş mahallesine 5 Şubat Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

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