Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kahvaltı etkinliği yapıldı.

Kırklareli Kanser Savaş Derneğince bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı Yeğin, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Dernek Başkanı Remzi Berker ile siyasi parti, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Dernek yönetim kurulu üyesi Sevdiye Uçak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kentte her dört ölümden birinin kanser nedeniyle olduğunu ifade eden Uçak, vatandaşları kansere karşı korumak, eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Uçak, "Aynı zamanda tedavi de edilebilir bir hastalıktır. Ama geç kalmamak gerekir. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle gerekli kontrollerimizi zamanında ve düzenli olarak yaptırmalıyız. Etkinliğimize katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.









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