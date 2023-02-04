Kırklareli'nde kumaş yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kumaş yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mesud Osmanovic idaresindeki M06 K 795 plakalı kumaş yüklü tır, TEM Otoyolunda hareket halindeyken dorse kısmından alev aldı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tır, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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