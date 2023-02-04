MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kırklareli'nde konuştu:

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KIRKLARELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, 14 Mayıs seçimlerinden de başarıyla çıkarak devlet ve millet hayatına katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.



Yalçın, MHP Kırklareli İl Başkanlığında parti teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda, 14 Mayıs seçimleri için hazırlıkları hızlandırdıklarını belirtti.

Seçim hazırlıklarına 2022 yılında yapılan 9 büyük mitingle başladıklarını dile getiren Yalçın, MHP'nin tüm teşkilatlarının sahada ve insanlarla iç içe olduğunu kaydetti.

Seçimlere kadar MHP olarak meşru olan her vasıtayı kullanarak vatandaşlara ulaşmaya devam edeceklerini anlatan Yalçın, "Sahadan aldığımız dönüşler bizi son derece memnun ediyor. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerekse Cumhur İttifakı olarak ciddi bir sonuç, ciddi bir başarı bekliyoruz. Bunun emarelerini milletimizde ve vatandaşımızda görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde edeceğine inandıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"14 mayıs seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı yine seçimden değerli vatandaşlarımızın desteği ile başarıyla ayrılacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devlet ve millet hayatına katkı sağlamaya devam edecektir. Amaç ve hedef bellidir, amaç Sayın Cumhurbaşkanı'mızı açık ara seçtirmektir. Çünkü adayımız bizim bellidir, bu konuda da kararımız nettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise nitelikli çoğunluğu Cumhur İttifakı olarak elde etmek gibi bir hedefe kilitlendik. Burada esas olan insanımızın ayağına gitmek ve onu ikna etmektir, temel vasıta budur. Bunu sağlamaya çalışıyoruz, emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecekten ve 14 Mayıs'tan ümitvarız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak gereken her şeyi yapmaktayız ve yapmaya devam ediyoruz. Bu nedenle artık 'Aziz milletim sıra sende' diyoruz. Milletimiz kararı sandık başında net olarak verecektir. Zafer, Cumhur İttifakı'na inananların olacaktır."

Toplantıda, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut, İl Başkanı Şaban Savaşan, Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan ve partililer hazır bulundu.

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