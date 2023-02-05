Lüleburgaz Deresi ıslah ve taşkın koruma tesisi yapımı protokolü imzalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi ile DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce Lüleburgaz Deresi'nin ilk etap ıslah ve taşkın koruma tesisinin yapımı için protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı, Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Anıl Sülçen ile Proje ve İnşaat Şube Müdürü Mehmet Metin katıldı.

Protokol, DSİ Edirne Bölge Müdürü Yücegök ve belediye başkanı Gerenli tarafından imzalandı.

Gerenli, protokol kapsamında DSİ tarafından Lüleburgaz Deresi'nin ıslah çalışmalarına en kısa süre içinde başlanacağını, taşkın koruma tesisinin de içinde yer alacağı çalışmaların ardından dere etrafında çevre düzenlemelerini hayata geçireceklerini belirtti.





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