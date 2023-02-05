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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski'de ilçe idare şube müdürleri toplantısı yapıldı.

Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu başkanlığında Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkanları, kurum müdürleri, odaları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

2022 yılında yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantıda, bu yıl yapılması planlanan çalışmalar ve yatırımlar görüşüldü.

- Satranç kursu açıldı

Pınarhisar Belediyesince satranç kursu açıldı.

Belediyenin Z kütüphanesinde Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen kursa ilkokul öğrencileri katıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara satranç öğreterek turnuvalara hazırladıklarını bildirdi.

Satranç sayesinde çocukların hızlı düşünme, doğru karar verebilme ve zihin jimnastiği yapmayı da öğreneceğini aktaran Talay, bu sayede çocukların bir yandan satranç öğrenirken, diğer yandan da geleceğe emin adımlarla hazırlanacağını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesine bağlı Topçuköy, Çövenli ve Akıncılar köylerine 7 şubat salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesinti gün ve saatinde vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

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