Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı.

Kırklareli'nde dün başlayan yağış, Demirköy ve Vize ilçelerinde sabah saatlerinde tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde 6 santimetreye ulaştı.

Jandarma ekipleri, bölgede sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı sürücüler, yağışın etkili olduğu bölgede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar da yolda kaldı.

Kamp yapan bazı vatandaşlar ise kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Vize ve Demirköy ilçelerinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı, Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor. Kapaklı ilçesinde, Amatör Lig maçları kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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