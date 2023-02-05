Kırklareli'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde zemin katı iş yeri olan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir eve de sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iki katlı bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Diğer evde ise maddi hasar meydana geldi.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek incelemede bulundu.



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