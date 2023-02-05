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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı

AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı.

Kırklareli'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 iş yeri yandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde zemin katı iş yeri olan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir eve de sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iki katlı bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Diğer evde ise maddi hasar meydana geldi.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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