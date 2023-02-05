Kırklareli'nde çocuklar yarıyıl tatilinin son gününde karda eğlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çocuklar, yarıyıl tatilinin son gününde kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

İlçede çocuklar poşet, çuval ve kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yollarda kayıp eğlendi.

Kayarken zor anlar da yaşayan çocuklar, zaman zaman kar topu oynadı.

Kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen bazı vatandaşlar da dere kenarlarında kar topu oynadı.

Çocuklardan Nisa Kumsal, AA muhabirine, kar yağışı dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Akşama kadar karın keyfini çıkaracağını ifade eden Kumsal, karda oynamayı çok özlediklerini belirtti.

Bu arada kar yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, traktörler yardımıyla çekildi.

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