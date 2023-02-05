Kırklareli'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan rüzgar nedeniyle üç katlı binanın çatısı uçtu.

Kızılcıkdere köyünde etkisini artıran rüzgar nedeniyle üç katlı binanın çatısı yerinden sökülerek parçaları tek katlı bir binanın üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tek katlı binanın çatısı ve duvarında hasar oluştu. Çatı parçaları iş makinesi yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

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