Kırklareli'nde 2 ilçe ile 2 köyde taşımalı eğitime kar engeli

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin geneli ile Vize ilçesinin Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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