Trakya'dan ekipler deprem bölgesine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edirne'den ekipler bölgeye gitmek için hazırlıklarını yaptı.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 42 personel ve 4'ü ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentten arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye acil şekilde hareket ettiğini belirten Kırbıyık, "Gün, birlik ve beraberlik günü. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünden 38 personel ve 2'si ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Tekirdağ'dan da AFAD ekipleri bölgeye hareket etti. Vali Aziz Yıldırım, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin yaşanmasının üzüntüsü içerisindeyim. Devletimiz tüm güçleri ile deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.