Lüleburgaz'da kullanılmayan hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Turgutbey köyünde eski hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

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