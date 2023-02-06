Trakya'dan deprem bölgesine 6 tır yardım malzemesi gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırklareli ve Tekirdağ'da toplanan yardım malzemeleri tırlarla bölgeye gönderildi.

Kırklareli'nde vatandaşlar sabah saatlerinde kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemesini Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi.

Müdürlük binasına sığmayınca Karakol Sokak üzerinde toplanan 3 tır dolusu yardım, yola çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, gazetecilere, acı ve gözyaşları içerisinde yardım kampanyasını sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kesimoğlu, "Milletçe bu yarayı saracağız. Sabah çağrıda bulunduk ve vatandaşlarımız yardımlarını hızla bizlere ulaştırdılar." dedi.

- Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen kampanyada da 3 tır yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

İl Başkanı Mestan Özcan, gazetecilere, AK Parti Genel Merkezi'nin talimatları doğrultusunda deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere vatandaşlardan yardım malzemelerini topladıklarını belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de depremzedelerin yanında olduklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinden gelen haberlere üzüldüklerini ifade eden Koncagül, "Devletin tüm imkanlarıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle hepimiz bölgedeyiz. Bölgede yapılması gereken ne varsa vatandaşımızın yanındayız. Tüm çalışmalara destek olmak amacıyla hepimiz teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Tek yürek, tek millet olma zamanı." diye konuştu.

Tırlara yüklenen ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.