Trakya'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve araçlar sevk edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere arama kurtarma ekipleri ve araçlar gönderildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 ilde yıkıcı etkisi hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kırklareli'nde ekiplerin bölgeye gönderildiği belirtildi.

AFAD, sağlık ve kamu görevlilerinin birçoğunun deprem bölgesinde çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Valiliğimiz koordinesinde ilk etapta görev yerlerine ulaşan 50 araç ve 165 personelden oluşan arama kurtarma ekipleri ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Allah kolaylık versin, dualarımız sizinle." ifadelerine yer verildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin de deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere, Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevini sürdürdüğü bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine gönderilen 26 ekip ve 35 araçlık arama kurtarma ekibine takviye olarak, 10 ekip, 4 araç, 27 sağlık personeli, 3 ambulans, 101 AFAD gönüllüsü, bir oto kurtarıcı ve vincin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye dün Edirne'den 24 ekip ve 40 araçtan oluşan arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye takviye olarak 17 ekip ve 54 araç daha gönderildi.







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