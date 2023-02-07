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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir ayda 458 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir ayda 458 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir ayda yasa dışı yollarla yurda giren 458 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ocak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar yaptı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde 458 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bu suçta kullanılan 6 araca el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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