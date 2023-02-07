Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir ayda 458 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir ayda yasa dışı yollarla yurda giren 458 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ocak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar yaptı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde 458 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bu suçta kullanılan 6 araca el konuldu.



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