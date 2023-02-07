Kırklareli'nde ocak ayında gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda organize suçlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte ocak ayında 35 uyuşturucu, 8 kaçakçılık, 2 organize olmak üzere 45 suç olayı meydana geldi.

Bu olaylarda gözaltına alınan 55 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Polis ekiplerince bu olaylarda 2 kilo 296 gram kubar esrar, 256 gram metamfetamin, 5 kök kenevir, 15 gram eroin, 1 kilo 282 gram kenevir tohumu, 8 gram skunk, 15 uyuşturucu hap, 492 litre kaçak içki, 10 içki yapımında kullanılan düzenek, 29 kaçak kazı malzemesi, 5 dedektör, 2 tabanca, 14 tabanca fişeği ile 5 av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.