Kırklareli'nde ocak ayında gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda organize suçlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte ocak ayında 35 uyuşturucu, 8 kaçakçılık, 2 organize olmak üzere 45 suç olayı meydana geldi.
Bu olaylarda gözaltına alınan 55 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.
Polis ekiplerince bu olaylarda 2 kilo 296 gram kubar esrar, 256 gram metamfetamin, 5 kök kenevir, 15 gram eroin, 1 kilo 282 gram kenevir tohumu, 8 gram skunk, 15 uyuşturucu hap, 492 litre kaçak içki, 10 içki yapımında kullanılan düzenek, 29 kaçak kazı malzemesi, 5 dedektör, 2 tabanca, 14 tabanca fişeği ile 5 av tüfeği ele geçirildi.