Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda toplanan yardımlar, tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor.

Edirne Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor.

Vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına yardım malzemeleri getiriyor. Bu arada ilçelerdeki yardım kampanyaları da sürüyor.

Edirne Müftülüğüne gelen bir hayırsever de 14 bin 600 lira zekatını Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

Hayırsever, parayı depremzedelere iletilmesi için TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'na makbuz karşılığında teslim etti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri tırlar ile deprem bölgesine gönderiliyor.

Valilik ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getiriyor.

Toplanan yardımlar Gençlik Merkezi ve zabıta müdürlüğü önünden tırlarla deprem bölgesine sevk edildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, duyarlılığından dolayı Kırklarelili vatandaşlara teşekkür etti. Kampanyaların devam ettiğini ifade eden Tuncer, kentten çok sayıda yardım tırının gönderildiğini kaydetti.

Lüleburgaz ilçesinde de Gençlik Merkezi ile belediye tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar 4 tır ile deprem bölgesine gönderildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da 73 yaşındaki Emine Kuşku, deprem bölgesine gönderilmesi amacıyla 200 lirasını Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi Başkanlığına teslim etti.

Kuşku, AA muhabirine, depremden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Paylaşma ve dayanışmanın çok daha önem kazandığını belirten Kuşku, "Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bir kuruşu olan bile yarısını versin. Bizim başımıza gelmez diye kimse düşünmesin. Onlar orada perişan biz de burada perişanız. Bu çok büyük acı." dedi.

Ergene Belediyesinin başlattığı kampanya kapsamında vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Saray ilçesinde de vatandaşlar, yardım malzemelerini görevlilere teslim etti.

Toplanan yardımlar tırlar ile Tekirdağ AFAD Müdürlüğüne gönderildi.













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