Kırklareli'de yabancı uyruklu öğrenciler yardım kampanyalarına destek oluyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kırklareli'de süren yardım kampanyasına Türkmenistan uyruklu öğrenciler de destek veriyor.

Valilik ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getiriyor.

Toplanan yardımlar zabıta müdürlüğü önünde tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor.

Bu çalışmalara Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Türkmenistan uyruklu öğrenci de destek veriyor.

- "Ailemin başına gelse bu kadar üzülürdüm"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Suray Rahmedova, AA muhabirine, toplanan yardımları kutulara doldurduklarını söyledi.

Depremden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Rahmedova, "Siz de elinizden ne geliyorsa sessiz kalmayın, yardımcı olun. Ailemin başına gelse bu kadar üzülürdüm. Kimseyi Allah o duruma düşürmesin, çok üzülüyorum. Yardım etmek için ben de buradayım." dedi.

Turizm Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ogulnur Tayeva ise toplanan yardım malzemelerini indirmeye, ayırmaya ve yüklemeye yardımcı olduklarını ifade etti.

Tayeva, derslerinin ardından yardıma koştuklarını, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.









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