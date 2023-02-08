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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

AA

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında kent sakinleri, yardım malzemelerini Mimar Sinan Spor Salonu'na getiriyor.

Vali yardımcıları, kurum müdürleri, kurumların çalışanları ve vatandaşlar kolileri tırlara yüklüyor.

Yardım çalışmasına katılan Zülbiye Özer, AA muhabirine, tüm Türkiye'nin yaraları sarmak için el birliğiyle çalıştığını belirterek, "Keşke daha fazlası gelse elimizden. Ama unutmasınlar ki Edirne'de bir evleri ve bir aileleri var, her zaman kapımız açık, her zaman yanlarındayız." dedi.

Gamze Duran da genç yaşlı herkesin yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Herkesin bu çorbada tuzu olması, vatandaşlarımıza katkıda bulunmamız çok güzel bir şey. Gece gündüz buradayız. Vardiyalı olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Canan Üstev, yardım malzemelerini üzülerek hazırladığını dile getirdi.

Tırlara yüklenen yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde 1000 elektrikli soba, kışlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Edirne Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor.

Vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına yardım malzemeleri getiriyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor.

Kentte Gençlik Merkezi ile zabıta müdürlüğünde toplanan yardım malzemeleri tırlar ile deprem bölgesine gönderiliyor.

Kent sakinlerinden Ahmet Aktoprak, AA muhabirine, deprem bölgesindeki insanların zor durumda olduğunu ifade ederek, "Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Onların hissettiği acıyı, soğuğu, ızdırabı biz de burada hissediyoruz." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü üyesi Furkan Altunkaynak ise kendisinin de Gölcük depremini yaşadığını belirterek, depremzedelerin neler hissettiğini anladığını ifade etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, İsmet İnönü Spor Salonu'na getirildi.

Vatandaşlarca getirilen yardımlar, görevli personel tarafından tasnif edilip paketlendi.

Tekirdağ Valiliğince 65 tıra yüklenen yardımların deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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