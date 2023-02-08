Kırklareli'nde polisten kaçan hafif ticari araçtaki 3 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polisten kaçan hafif ticari araçtaki 3 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli sürücünün kullandığı araç, bir polis memurunun ayağının üzerinden geçti.

Daha sonra kapalı pazar yeri otoparkına gelen araçtaki 3 düzensiz göçmen, araçtan inerek pazara girdi.

Kovalamaca sonucu yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Ayağından yaralanan polis memuru da hastaneye kaldırıldı.













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