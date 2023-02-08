Kırklareli'nde "düzensiz göçmenleri silahla yağmaladığı" iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzensiz göçmenleri silahla yağmaladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Çukurpınar köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki Afganistan uyruklu kadın, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kadın ve 4 çocuğunun telefonlarını silah tehdidiyle yağmaladığı iddia edilen M.A. ve K.T'yi yakaladı.
Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüphelilerin araçlarında yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.