Trakya'daki askeri birlikler seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki askeri birliklerin, seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 5'inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıklarına bağlı birliklerin, mutfak, fırın, jeneratörler ve soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladığı kaydedildi.





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