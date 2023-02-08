Kırklareli Belediyesi deprem bölgesine 33 personel ile 10 araç gönderdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi 33 personel ve 10 araçtan oluşan arama kurtarma ekibini deprem bölgesine sevk etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yaklaşık 58 saatin geçtiğini söyledi.

Kesimoğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deprem bölgesine 33 personel ile 10 araçtan oluşan arama kurtarma ekibi gönderdiklerini ifade eden Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten halkımızla, ulusumuzla ne kadar iftihar etsek azdır. Kırklarelililer olarak bir gönüllüler ordusu oluşturduk. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle öğrencisiyle 5 yaşında çocuğuyla, 12 yaşında delikanlısıyla herkes ne katabilirim bu acının azaltılması için, nasıl destek olabilirim, yardımcı olabilirim anlayışı içerisinde. Acılar paylaştıkça azalır, biz de bu imece anlayışı içerisinde, dayanışma içerisinde, oradaki insanlarımızın yaşam koşullarının olumluya çevrilmesi anlamında buradan desteklerimizi gönderiyoruz. An itibarıyla deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderdik."

Kesimoğlu, ayrıca belediye meclis üyelerinin huzur haklarının depremzedelere bağışlanması için karar aldıklarını sözlerine ekledi.

















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