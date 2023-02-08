Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde takip ettiği İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici katıldı.

Maktul Tuncel'in eşi Caner Tuncel duruşma salonunda müşteki olarak hazır bulundu, anne Nevin Mıdık ve maktulün kardeşi Özgür Gökay, Tekirdağ Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gezici'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırılan duruşma ertelendi.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Kasım 2021'de Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklanmıştı.

Olayda Gezici, kendisine de aynı bıçakla zarar vermiş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Tuncel, hayatını kaybederken, yaralanan sanık Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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