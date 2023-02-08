Kırklareli'nden deprem bölgesine ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların tedavisinde kullanılmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 67 bin 533 kutu ilaç, 1384 serum ile 99 bin 651 kutu tıbbi malzemeyi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderdiklerini söyledi.

İlaç ve malzemelerin en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Cerit, "Vatandaşlarımızın bu zor gününde bizde Kırklareli'nden elimizden geleni yapıyoruz. UMKE ve 112 ekiplerimiz orada. 7 kurtarma ekibimiz aktif kurtarma yapıyorlar. Gerçekten mucizelere tanıklık ediyorlar." diye konuştu.

Tüm vatandaşları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet eden Cerit, bu zor günlerin de birlikte aşılacağına inandığını ifade etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok da Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini, sağlık çalışanları olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.