Kırklareli'nde gönüllü öğretmenler ile vatandaşlar deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 40 öğretmenden oluşan arama kurtarma ekibi, deprem bölgesine sevk edildi.

AFAD ve ilkyardım eğitimi almış 40 gönüllü öğretmen için Gençlik Merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, öğretmenlerin Hatay'da görev yapacağını söyledi.

Gönüllü öğretmenlere teşekkür eden Erdem, tüm ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli kent merkezinde de 30 gönüllü vatandaş, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek için belediye tarafından bölgeye gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.