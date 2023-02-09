Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 57 sürücüye ceza uygulandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetiminde 57 araç sürücüsüne 120 bin 208 lira ceza uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2 gün süresince gerçekleştirdikleri denetimlerde 735 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, araç muayene eksikliğinden 11, ışık donanımı yoksunluğundan 2, trafik sigortasız araç kullanımından 2 ve diğer ihlallerden 42 olmak üzere 57 araç sürücüsüne 120 bin 208 lira ceza kesildi.





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